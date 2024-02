Clamoroso Muriel: saluta subito l'Atalanta e se ne va in America

I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell'operazione, con il calciatore che stava già trattando con gli americani per giugno

Luis Muriel potrebbe salutare l'Atalanta per trasferirsi in MLS. L'attaccante colombiano, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con la Dea, sta trovando poco spazio in nerazzurro e nelle ultime ore stanno avanzando positivamente le trattative che potrebbero portarlo all'Orlando City.

I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell'operazione, con il calciatore che stava già trattando con gli americani per giugno, quando potrebbe partire a parametro zero, ma il tutto potrebbe essere anticipato. Per l'addio serve il sì sia dell'Atalanta che dello stesso Muriel, ma se il colombiano dovesse spingere per partire adesso la sensazione è che la società orobica non si metterà di traverso, con novità attese nelle prossime ore. Lo scrive Tuttomercatoweb.