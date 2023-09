Clamoroso Pogba: il centrocampista della Juve positivo al doping!

Paul Pogba è risultato positivo a un test anti-doping effettuato il 20 agosto, appena tre settimane fa. A dare il clamoroso annuncio è l'edizione online

Paul Pogba è risultato positivo a un test anti-doping effettuato il 20 agosto, appena tre settimane fa. A dare il clamoroso annuncio è l'edizione online del Corriere della Sera: "Paul Pogba è risultato positivo al doping: tracce di testosterone. È successo nella prima gara della stagione: Udinese-Juventus del 20 agosto, gara in cui lui non era neanche entrato in campo. La notizia filtra da ambienti calcistici, si è diffusa nella mattinata di oggi, lunedì 11 settembre, ed è stato un rincorrersi di voci".