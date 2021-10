Clamoroso Ramsey: alla Juve costa 18mila euro ogni minuto giocato

L'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus non ha mai spiccato il volo e La Gazzetta dello Sport analizza i costi del gallese per il club bianconero in relazione ai minuti giocati. Il centrocampista guadagna 8 milioni di euro a stagione (7 + 1 di bonus), sia con Sarri che con Pirlo ha avuto più o meno lo stesso minutaggio (1384’ nel 2019-20 e 1543’ nel 2020-21) e alla Juventus è costato più di 5 mila euro per ogni minuto giocato. Con Allegri è stato impiegato finora per 106’ e calcolando i 2 milioni presi nel primo trimestre, ha guadagnato 18.867 mila euro per ogni minuto in campo.