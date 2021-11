Clamoroso Ramsey: ogni minuto in campo costa oltre 35 mila euro alla Juve

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il bilancio di Aaron Damsey con la Juventus: 6 minuti netti, quelli giocati nel finale a San Pietroburgo. Per il resto si registrano quattro panchine e due gare saltate per il problema muscolare. Il “contachilometri” della stagione dice 112 minuti, 5 presenze, una sola da titolare. Il rapporto tra le parti è logoro: a gennaio la Juve potrebbe fare un tentativo per venderlo, per semplificare il quale non è escluso di arrivi a una risoluzione del contratto (in scadenza nel 2023). Passati i primi quattro mesi, i conti sono impietosi: ogni minuto in campo del gallese è costato alle casse bianconere oltre 35.000 euro. Un dato che non ha paragoni in Serie A.