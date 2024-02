Clamoroso Real Madrid: può offrire 50mln per Cambiaso della Juve

Il Real Madrid guarda in Italia per il 2024-2025. E il giocatore nei radar è Andrea Cambiaso, protagonista finora di un’ottima stagione

Sembra che l'idea fosse attuale già per gennaio, ma il club spagnolo ha capito che non era il tempo giusto per andare a bussare alla porta del club bianconero. Il gradimento però è alto ed è targato Carlo Ancelotti e famiglia, dunque il figlio Davide, suo fidatissimo assistente. Significa sostanzialmente una cosa: che l’intenzione sarebbe quella di andare dritti alla prossima sessione estiva e fare un’offerta da Real, tra i 40 e i 50 milioni, scrive oggi il Corriere dello Sport.