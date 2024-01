Clamoroso Roma, addio (quasi) immediato di Tiago Pinto: via a fine mercato

Tiago Pinto lascerà la Roma a febbraio. Il general manager giallorosso ha annunciato il proprio addio alla squadra al termine dell'allenamento odierno

Tiago Pinto lascerà la Roma a febbraio. Il general manager giallorosso ha annunciato il proprio addio alla squadra al termine dell'allenamento odierno al centro sportivo Fulvio Bernardini, spiegando come terminerà il mercato invernale e poi risolverà il contratto che lo lega fino al prossimo giugno. L'ultima sua missione sarà quella di inserire in rosa un difensore centrale, una soluzione tampone che non potrà essere quel Bonucci bocciato dalla dirigenza - ma con il tecnico José Mourinho che aveva dato il proprio assenso al suo arrivo - e che aveva fatto rispondere con un "di lui non ne parlo" ai giornalisti che avevano chiesto conto.

Il contratto di Tiago Pinto sarebbe scaduto a giugno e non c'era alcun segnale sul suo possibile rinnovo. Come quello di altri membri dello staff tecnico, come lo stesso Mourinho e il direttore sportivo Mauro Leo. Di fatto si chiude qui la prima era Friedkin che aveva portato la coppia portoghese a gestire la Roma, con discreti risultati: non tanto in campionato, ma vincendo la Conference League e arrivando in finale di Europa League nella scorsa stagione, battuti solamente dal Siviglia.

E ora? Fra il novero dei possibili candidati c'è anche François Modesto, ma toccherà capire quali saranno le tempistiche dei Friedkin, stravolte dal possibile addio a febbraio del general manager.