Clamoroso Roma: El Shaarawy può andare subito al Besiktas

Il Besiktas non si arrende e secondo il portale turco Sporx sta portando avanti il suo pressing sulla Roma per arrivare a Stephan El Shaarawy. Nei giorni scorsi il club turco aveva offerto alla Roma 2 milioni di euro per avere subito il giocatore, il cui contratto terminerà a fine stagione. Ricordiamo che il mercato per la Superlig sarà aperto fino al 5 marzo, e nel caso in cui il Besiktas non dovesse convincere la Roma ecco che diventerebbe uno dei club favoriti per accogliere il giocatore in estate a parametro zero.