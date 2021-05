Clamoroso Roma, ieri ha rischiato un altro 0-3 a tavolino per colpa di Fonseca: il retroscena

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ieri la Roma ha rischiato di finire la stagione con un nuovo 3-0 a tavolino come quello maturato contro l'Hellas Verona. Il motivo? Fra i convocati figurava anche Simone Farelli, quarto portiere che però non è in lista Uefa. I giallorossi erano convinti che avrebbero potuto utilizzarlo visto che Pau Lopez era out per l'operazione alla spalla che effettuerà nelle prossime ore.

COSA DICE LA REGOLA - Ma il regolamento prevede che si possa aggiungere un portiere solo in caso di due assenze tra i portieri già presenti sulla lista Uefa. E La Roma ieri aveva sia Fuzato che Mirante e dunque, nel caso in cui Farelli fosse finito nella distinta ufficiale, il club di Friedkin, per la terza volta dopo i casi i Verona e quello dello Spezia, avrebbe rischiato il ko a tavolino.