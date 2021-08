Clamoroso Ronaldo, dalla Spagna sicuri: "Ancelotti lo rivuole al Real Madrid"

Secondo quanto affermato da Edu Aguirre nel corso del Chiringuito di ieri notte, Carlo Ancelotti vorrebbe tornare ad allenare Cristiano Ronaldo nel Real Madrid. I rapporti con il giocatore sono "meravigliosi" e nei prossimi giorni il tecnico parlerà con l'entourage del portoghese per provare a trovare una strada per riportarlo in Spagna.