Clamoroso Salernitana: De Sanctis chiede i danni a Iervolino per una sua frase

Morgan De Sanctis chiede i danni al suo ex presidente Danilo Iervolino. A darne notizia l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'

Morgan De Sanctis chiede i danni al suo ex presidente Danilo Iervolino. A darne notizia l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport': la decisione è arrivata dopo l'ultima intervista rilasciata dal presidente della Salernitana che - alla domanda sul calciomercato portato avanti la scorsa estate - ha scaricato sul suo ex dirigente gli errori della scorsa estate. "Le scelte estive sono tutte di De Sanctis. Ci avevano anche proposto Soulè e Isco, non li ha voluti", ha detto Iervolino.