Clamoroso, San Siro verrà demolito. Gazzetta: "Obiettivo iniziare i lavori nel 2024"

La Gazzetta dello Sport odierna approfondisce la questione che riguarda il nuovo stadio San Siro, che sostituirà l’attuale Giuseppe Meazza. L'impianto glorioso, del 1926, non sarà mantenuto neanche in parte. È questa la principale novità, col Meazza che verrà demolito. La novità è emersa nella relazione che Inter e Milan hanno presentato in Comune e poi a Roma per l’avvio del dibattito pubblico sul progetto dell’intero distretto di San Siro, rivisto dai club per rispondere alle richieste di Palazzo Marino, prima su tutte la riduzione del cemento attorno allo stadio.

L'obiettivo? Entro ottobre-novembre ci potrebbe essere il nuovo, fondamentale ok allo stadio, necessario per poi lavorare alla stesura del progetto esecutivo. Parlando di date, l’obiettivo dei club è ottenere tutte le autorizzazioni entro il 2023 e aprire il cantiere a inizio 2024. Dunque il Meazza, finché non sarà pronto l’impianto nuovo, resterà in piedi e continuerà ad ospitare le partite di Inter e Milan.