Clamoroso Suarez: dopo l'esame-farsa torna di moda per la Juventus

Due top. È questa, scrive La Gazzetta dello Sport, l'indicazione che Massimiliano Allegri ha dato ai vertici della Juventus in merito agli obiettivi di mercato. Due top a livello tecnico, ma anche di spogliatoio, considerato che in bianconero si dovrà fare a meno di un gigante come Chiellini. Il primo nome, è presto fatto: Paul Pogba, per il quale sembra ormai soltanto questione di tempo. Sul secondo, se Max sarà accontentato, ci può essere un ritorno di fiamma.

Aspettando Di Maria, spunta Suarez? La Vecchia Signora, si sa, è da tempo sulle tracce di Angel Di Maria. L'argentino in questo momento prende tempo, a Torino si aspetta ma comunque non si alzerà l'offerta. E così, scrive la rosea, torna di moda Luis Suarez: l'uruguaiano saluterà l'Atlético Madrid