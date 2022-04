Clamoroso tonfo dell'Inter! Papera di Radu: vince il Bologna e il Milan ringrazia

Notte amarissima per l'Inter al Dall'Ara, nerazzurri che non approfittano del recupero e perdono col Bologna 2-1.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Notte amarissima per l'Inter al Dall'Ara, nerazzurri che non approfittano del recupero e perdono col Bologna 2-1. La squadra di Inzaghi parte forte e passa in vantaggio dopo soli 3': Perisic riceve un fallo laterale sulla destra, duetta con Barella e lascia partire un sinistro potente e preciso che si infila alle spalle di Skorupski per lo 0-1. Il Bologna si risistema e trova il pari poco prima della mezzora: cross da sinistra di Barrow, Marko Arnautovic svetta più alto di Dimarco e segna di testa il gol dell'1-1. Inter con poche idee nella ripresa: all'82', il minuto che potrebbe cambiare la storia di questo campionato: Perisic batte un fallo laterale verso Ionut Radu, il portiere nerazzurro liscia clamorosamente il pallone e regala il gol a Nicola Sansone che segna a porta spalancata il 2-1.