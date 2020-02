Clamoroso Torino: perde 4-0 a Lecce e Mazzarri rischia l'esonero con 11 gol subiti in 2 gare

Clamoroso crollo del Torino di Mazzarri. Il secondo in una settimana. Dopo il 7 a 0 in casa contro l'Atalanta arriva l'incredibile poker del Lecce in casa. Gol decisivi di Deiola, Barak, Falco e Lapadula su rigore. Per i granata ko l'ex Napoli Simone Verdi a metà primo tempo per l'ennesimo infortunio muscolare. A questo punto Mazzarri rischia grosso: undici gol subiti in sette giorni sono un segnale inequivocabile.