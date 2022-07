Clamoroso Torino: video lite Juric-Vagnati è stato diffuso da un calciatore

"La bravata della squadra: così il video è passato dallo spogliatoio alla rete".

"La bravata della squadra: così il video è passato dallo spogliatoio alla rete". La Stampa torna così sul video della lite fra Davide Vagnati e Ivan Juric, ds e allenatore del Torino, soffermandosi soprattutto sulle modalità con le quali le immagini si sono diffuse sui social. L'autore, spiega il quotidiano, sarebbe un giocatore: non un componente dello staff né altri componenti tecnici dei granata.

E chi l'ha fatto uscire? Se l'autore è ormai noto, spiega il quotidiano, discorso diverso per chi ha fatto uscire il video dalla chat di gruppo dei giocatori. Le indagini sono in corso, ma per ora la "gola profonda" non è stata individuata: di sicuro il gruppo degli scontenti è abbastanza folto.