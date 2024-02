Clamoroso Verona: saltata l’operazione André Silva nonostante le visite

Clamorosa fumata nera nella trattativa fra l'Hellas Verona ed il Vitoria Guimaraes per l'attaccante André Silva.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Clamorosa fumata nera nella trattativa fra l'Hellas Verona ed il Vitoria Guimaraes per l'attaccante André Silva. Il brasiliano nelle scorse ore era arrivato in città e aveva svolto le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto, ma l'ufficialità non è mai arrivata.

Questo perché, secondo quanto raccolto da TMW, il giocatore e il suo entourage avrebbero dovuto fornire i documenti che dimostravano il doppio passaporto, portoghese e brasiliano. Al momento delle firme questi documenti non sono stati presentati dal diretto interessato, che a oggi ha soltanto quello brasiliano, condizione che ha bloccato il suo passaggio alla corte di Marco Baroni.