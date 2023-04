Clamoroso Zhang: a Hong Kong rischia tre mesi di carcere

Sarà una primavera caldissima per Steven Zhang, tra campo, vicende giudiziarie e futuro societario.

Sarà una primavera caldissima per Steven Zhang, tra campo, vicende giudiziarie e futuro societario. La prima incombenza, per il presidente dell'Inter, riguarda il debito da 300 milioni di dollari che la China Construction Bank gli chiede di onorare per vie legali. Il prossimo appuntamento - riferisce Tuttosport - è fissato per il 19 aprile presso il tribunale di Milano, cui seguiranno due udienze fissate a Hong Kong per il 24 aprile e il 10 maggio.