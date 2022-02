CLASSIFICA - Anche l’Inter paga lo sforzo europeo: domani che occasione per il Napoli!

L'Inter cade in casa con il Sassuolo e fallisce il sorpasso sul Milan, con i rossoneri che restano così in testa al campionato con 56 punti ma con una gara in più rispetto ai nerazzurri. Occasione ghiotta per il Napoli che domani può superare in classifica i nerazzurri e agganciare il Milan in vetta. Il Sassuolo, con il successo di San Siro, sale a quota 33 e aggancia il Torino.

Milan 56 (26 gare disputate)

Inter 54 (25)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 42 (25)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Sassuolo 33 (26)

Empoli 31 (26)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 24 (23)

Venezia 22 (25)

Cagliari 21 (25)

Genoa 16 (26)

Salernitana 14 (24)