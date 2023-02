CLASSIFICA - Atalanta, brutta battuta d'arresto per la Champions: -2 dal secondo posto

Brutta battuta d'arresto per l'Atalanta in zona Champions League. Gli orobici perdono 1-0 sul campo del Sassuolo e restano dunque a 38 punti, -2 dal secondo posto in attesa dell'Inter e del Milan che si sfideranno domani. Bel balzo del Sassuolo invece in zona salvezza, con i neroverdi che si portano a 23 punti con un momentaneo +10 sul terzultimo posto. Di seguito la classifica aggiornata: