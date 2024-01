CLASSIFICA - Atalanta sul velluto contro il Frosinone: superato il Napoli

Finisce 5-0 al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Frosinone, match valido per la 20esima giornata di Serie A

© foto di gianni baratto

Finisce 5-0 al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Frosinone, match valido per la 20esima giornata di Serie A. La Dea è padrona del campo e il risultato non è mai in discussione. Grazie a questa vittoria, Gasperini si porta al quinto posto. La classifica è sempre più corta: con il ko della Fiorentina, adesso ci sono solo 5 punti di distacco tra la Roma (nona) e la Fiorentina (quarta).