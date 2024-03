CLASSIFICA - Bologna ko, il Napoli accorcia a -7 dal 4º posto Champions

All'Inter basta un gol per centrare la decima vittoria consecutiva in campionato.

All'Inter basta un gol per centrare la decima vittoria consecutiva in campionato. La formazione nerazzurra, grazie a una rete di Bisseck, piega 1-0 il Bologna che torna a cadere in casa. I nerazzurri si portano così a quota 75 punti, aumentando momentaneamente a 18 i punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice, la Juventus. Il Bologna resta invece a quota 51, ma ora Roma e Atalanta possono accorciare sul quarto posto occupato dai felsinei. Il Napoli rosicchia un punto dopo il pari con il Torino. Di seguito la classifica aggiornata dopo la Bologna-Inter 0-1.

Inter 75*

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51*

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44*

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 38*

Monza 36

Genoa 33

Cagliari 26*

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24*

Hellas Verona 23

Sassuolo 23*

Salernitana 14*

* una partita in più