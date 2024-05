CLASSIFICA - C’è anche il Torino per la Conference: ora la corsa diventa a 3

Sono arrivati due risultati deludenti per le squadre coinvolte nella lotta salvezza di Serie A scese in campo alle ore 15.





Sono arrivati due risultati deludenti per le squadre coinvolte nella lotta salvezza di Serie A scese in campo alle ore 15.

Sia l'Hellas Verona che il Sassuolo erano riuscite a portarsi in vantaggio nelle rispettive partite, venendo però ribaltate entrambe. I gialloblù soccombono sotto i colpi del Torino, che così facendo riacciuffa la Fiorentina in classifica (con però due partite in più rispetto ai viola) mentre i neroverdi si fanno beffare dal Genoa che scavalca così il Monza e si va a prendere così l'11^ piazza della graduatoria.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 66*

Atalanta 60**

Roma 60*

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Hellas Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 15*

* una partita in meno

** due partite in meno