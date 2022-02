CLASSIFICA - Che assist della Salernitana! Lunedì il Napoli può agganciare il Milan

Brusca frenata per il Milan in vetta alla classifica della Serie A. I rossoneri impattanpo 2-2 sul campo della Salernitana ultima in classifica e domani rischiano di essere nuovamente sorpassati dall'Inter. Il Milan sale a 56 punti, +2 sui nerazzurri e +3 sul Napoli, mentre i campani salgono a 14 ma restano comunque all'ultimo posto in graduatoria.

Milan 56 (26 gare disputate)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (24)

Lazio 42 (25)

Roma 41 (26)

Fiorentina 39 (24)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Empoli 31 (26)

Sassuolo 30 (25)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 24 (23)

Venezia 21 (24)

Cagliari 21 (25)

Genoa 15 (25)

Salernitana 14 (24)