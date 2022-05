CLASSIFICA - Controsorpasso Milan in vetta, altri 4 punti e sarà scudetto

Missione compiuta per il Milan, che non fallisce sul campo del Verona e si riprende la vetta della classifica.

Missione compiuta per il Milan, che non fallisce sul campo del Verona e si riprende la vetta della classifica. I rossoneri si impongono per 3-1 in rimonta e si riportano al primo posto a +2 sull'Inter. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 80 (36 partite disputate)

Inter 78 (36)

Napoli 73 (36)

Juventus 69 (36)

Lazio 62 (36)

Roma 59 (35)

Atalanta 59 (36)

Fiorentina 56 (35)

Hellas Verona 52 (35)

Torino 47 (36)

Sassuolo 47 (36)

Udinese 44 (36)

Bologna 44 (36)

Empoli 37 (36)

Sampdoria 33 (36)

Spezia 33 (36)

Salernitana 30 (36)

Cagliari 29 (36)

Genoa 28 (36)

Venezia 25 (36)