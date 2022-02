CLASSIFICA - Crollo Atalanta! Napoli a +9 a parità di gare: domani può allungare

L'Atalanta cade a Firenze contro la Fiorentina e non approfitta del pareggio della Juventus nel derby. Si fa ancora più interessante la lotta per il quarto posto con i viola che agganciano a 42 la Lazio, in campo stasera, a -2 dall'Atalanta e a -5 dal quinto posto della Juventus. Il Napoli, domani, può approfittarne allungando sulla quarta e la quinta posizione.

Milan 56 punti (26 gare)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 42 (25)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Hellas Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Empoli 31 (26)

Sassuolo 30 (25)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 24 (23)

Venezia 21 (24)

Cagliari 21 (25)

Genoa 15 (25)

Salernitana 14 (24)