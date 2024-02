CLASSIFICA - De Rossi ha resuscitato la Roma: col 3-2 sul Torino è a -4 dalla Champions

Gli uomini di De Rossi conquistano altri tre punti fondamentali in vista della corsa Champions, posizionandosi al sesto posto a -4 dal Bologna

© foto di baratto

Termina sul risultato di 3-2 il match dell'Olimpico tra Roma e Torino, valido per la 26esima giornata di Serie A. Gli uomini di De Rossi conquistano altri tre punti fondamentali in vista della corsa Champions, posizionandosi al sesto posto a -2 dall'Atalanta e con il Bologna 4° distante solo quattro punti. Seminato per ora il Napoli che è dietro di quattro lunghezze ma con una partita da recuperare.