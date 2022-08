CLASSIFICA - Frena il Milan, il Napoli resta capolista a pari punti con l'Inter

Primo stop per il Milan, che non va oltre il pareggio in casa dell'Atalanta.

Primo stop per il Milan, che non va oltre il pareggio in casa dell'Atalanta. Con questo risultato i rossoneri salgono a quota 4 punti così come gli orobici, due in meno rispetto a Napoli e Inter. Primi punti anche per Bologna e Hellas Verona. Napoli 6

Inter 6

Lazio 4

Torino 4

Fiorentina 4

Milan 4

Atalanta 4

Juventus 3*

Spezia 3

Roma 3*

Sassuolo 3

Salernitana 1

Udinese 1

Empoli 1

Verona 1

Bologna 1

Cremonese 0*

Monza 0

Sampdoria 0*

Lecce 0 * = Una partita in meno