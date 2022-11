Giornata di relax in costiera sorrentina per Mathias Olivera.

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE LA REGGINA: AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SFIDA ALLA JUVE La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... LE ALTRE DI A CLASSIFICA - FRENANO ANCORA ATALANTA E ROMA: ORA SONO A -11 E -12 DAL NAPOLI! Bergamaschi e giallorossi sempre più distanti dalla capolista Napoli, Atalanta quarta a -11, Roma quinta a -12.