CLASSIFICA - Il Bologna fa un punto a Milano: altra chance di sorpasso per il Napoli

Altro stop per il Bologna che non vince in campionato da quattro partite. Questa volta i rossoblu collezionano una buona partita pareggiando 2-2 contro il Milan, uscendo da San Siro con un punto. Adesso il Napoli ha un'altra occasione: vincendo contro la Lazio, scavalcherebbe la squadra di Thiago Motta, ma anche Lazio e Roma, posizionandosi sesti in classifica.