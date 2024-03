CLASSIFICA - Il Bologna stacca le inseguitrici: quarto a +4 sulla Roma

Il Bologna ottiene un'altra vittoria importantissima per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Bologna ottiene un'altra vittoria importantissima per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta batte in rimonta 2-1 la diretta avversaria Atalanta ed allunga al quarto posto in classifica. Rossoblù a +4 sulla Roma e +5 proprio sulla squadra di Gasperini. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.