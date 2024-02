CLASSIFICA - Il Bologna torna a vincere e aggancia l'Atalanta al 4° posto

Il Bologna torna a stupire: 4-2 al Sassuolo e si rilancia per l’Europa. Vittoria pesantissima: agganciata l'Atalanta al 4° posto a 36 punti

© foto di baratto

Il Bologna torna a stupire: 4-2 al Sassuolo e si rilancia per l’Europa. Per Thiago Motta e i suoi è la prima vittoria del 2024 ed è pesantissima: i rossoblu infatti scavalcano la Fiorentina e agganciano l'Atalanta al quarto posto a 36 punti. Dietro di una sola lunghezza c'è la Roma, mentre inseguono i Viola e la Lazio a quota 34. I biancocelesti hanno però disputato una partita in meno a causa della Supercoppa, così come il Napoli attualmente fermo a 32 punti.