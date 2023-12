CLASSIFICA - Il Bologna vola al quarto posto: Napoli (per ora) a -4

Il Bologna non smette di stupire e batte anche l'Atalanta accorciando in classifica sul Milan.

Il Bologna non smette di stupire e batte anche l'Atalanta accorciando in classifica sul Milan. La squadra di Thiago Motta si riporta al quarto posto, scavalcando la Fiorentina di un punto, a soli 2 punti dalla terza piazza dei rossoneri. Per i felsinei vantaggio di 4 punti sul Napoli, impegnato stasera all'Olimpico contro la Roma. Perde terreno l'Atalanta, settima a -5 dalla zona Champions. Di seguito la classifica aggiornata.