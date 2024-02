CLASSIFICA - Il Bologna vola in zona Champions: agganciata l'Atalanta, Napoli a -9

La squadra di Thiago Motta batte la Lazio 2-1 in rimonta ed aggancia l'Atalanta al quarto posto in classifica a quota 45.

Vittoria pesantissima per il Bologna all'Olimpico, la squadra di Thiago Motta batte la Lazio 2-1 in rimonta ed aggancia l'Atalanta al quarto posto in classifica a quota 45. Napoli sempre più lontano dalla zona Champions, gli azzurri sono distanti di nove punti con una partita in meno rispetto ai rossoblù ma rosicchiano un punto alla Lazio, ora avanti di una sola lunghezza. Di seguito la classifica aggiornata.