CLASSIFICA - Il Milan accorcia sulle prime due e ritorna a +5 sul Napoli

Il Milan strapazza il Monza nel derby lombardo del 16° turno di Serie A e accorcia in classifica su Inter e Juventus, ora rispettivamente a +6 (con una partita in meno) e +5 (con lo stesso numero di gare giocate). Questa la graduatoria aggiornata in attesa delle restanti gare della giornata:

La classifica aggiornata durante la 16^ giornata

Inter 38

Juventus 37*

Milan 32*

Napoli 27*

Roma 25

Bologna 25

Fiorentina 24

Atalanta 23

Torino 23*

Lazio 21

Monza 21*

Lecce 20*

Frosinone 19

Genoa 16*

Sassuolo 15

Cagliari 13*

Udinese 12

Empoli 12*

Hellas Verona 11

Salernitana 8

*Una gara in più