CLASSIFICA - Il Milan aggancia l'Inter in vetta: momentaneo +5 sul Napoli

Questa la classifica aggiornata di Serie A, che vede i rossoneri agganciare in vetta proprio i cugini nerazzurri:



Basta un gol di Rafa Leao al Milan per archiviare la pratica Hellas Verona e tornare al successo in campionato dopo la brutta batosta patita nel derby meneghino. Questa la classifica aggiornata di Serie A, che vede i rossoneri agganciare in vetta proprio i cugini nerazzurri:

Inter 12

Milan 12*

Lecce 11*

Juventus 10

Frosinone 8*

Napoli 7

Torino 7

Fiorentina 7

Verona 7*

Atalanta 6

Bologna 5

Roma 4

Genoa 4*

Monza 4

Lazio 3

Udinese 3

Sassuolo 3

Salernitana 3*

Cagliari 2

Empoli 0

*Una partita in più