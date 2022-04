CLASSIFICA - Il Milan allunga di una sola lunghezza: +2 su Napoli e Inter

Il Milan non sa più segnare e quindi neanche vincere: il posticipo serale col Torino finisce 0-0.

Il Milan non sa più segnare e quindi neanche vincere: il posticipo serale col Torino finisce 0-0 e i rossoneri falliscono così l'allungo in vetta alla classifica. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa del monday night che vedrà impegnate Bologna e Sampdoria al Dall'Ara:

Milan 68 (32 partite disputate)

Inter 66 (31)

Napoli 66 (32)

Juventus 62 (32)

Roma 57 (32)

Lazio 55 (32)

Fiorentina 53 (31)

Atalanta 51 (31)

Sassuolo 46 (32)

Hellas Verona 45 (32)

Torino 39 (31)

Udinese 36 (30)

Empoli 34 (32)

Bologna 34 (30)

Spezia 33 (32)

Sampdoria 29 (31)

Cagliari 25 (32)

Venezia 22 (31)

Genoa 22 (32)

Salernitana 16 (30)