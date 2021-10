CLASSIFICA - Il Milan batte il Bologna e sale al comando: domani il Napoli può tornare in vetta

Vittoria sofferta per il Milan a dispetto di una doppia superiorità numerica. I rossoneri alla fine sono riusciti ad aver ragione del Bologna per 4-2. Con questo risultato la formazione di Stefano Pioli si riprende il primo posto, almeno per una notte. Il Bologna resta invece a 12 punti a metà classifica. Domani il Napoli, atteso dalla trasferta a Roma, con una vittoria può tornare in vetta. Di seguito la classifica completa aggiornata dopo i tre punti dei rossoneri.

Milan 25*

Napoli 24

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Atalanta 14

Juventus 14

Bologna 12*

Fiorentina 12

Empoli 12*

Torino 11*

Sassuolo 11*

Udinese 9

Sampdoria 9*

Verona 8

Venezia 8*

Spezia 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Salernitana 4*

*Una gara in più