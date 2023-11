CLASSIFICA - Il Milan controsorpassa il Napoli al terzo posto: azzurri a +4 sulle inseguitrici

Il Milan ritrova la vittoria in campionato e riprende la marcia verso le prime posizioni in classifica.

Il Milan ritrova la vittoria in campionato e riprende la marcia verso le prime posizioni in classifica. I rossoneri hanno piegato per 1-0 in casa la Fiorentina e hanno contro-sorpassato il Napoli, vittorioso oggi contro l'Atalanta. Con questo risultato la formazione allenata da Stefano Pioli torna risorpassa il Napoli con 26 punti, -3 rispetto alla Juventus seconda e -5 dalla capolista Inter, con le prime due che si sfideranno domani. La Fiorentina resta invece quinta a 20 punti assieme all'Atalanta:

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Inter 31

Juventus 29

Milan 26*

Napoli 24*

Atalanta 20*

Fiorentina 20*

Bologna 18

Roma 18

Monza 17

Lazio 17*

Torino 16

Frosinone 15

Lecce 14

Genoa 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Salernitana 8*

*Una partita in più