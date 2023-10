CLASSIFICA - Il Milan frena, l'Inter scappa via. Il Napoli accorcia: -4 dai rossoneri

Con il risultato del big match di stasera si ridisegna la classifica della Serie A.

Con il risultato del big match di stasera si ridisegna la classifica della Serie A. L'Inter è adesso al primo posto da sola, con il Milan che dopo la sconfitta contro la Juventus resta secondo a 21 punti. Alle sue spalle risale proprio la Vecchia Signora, che si porta a 20 punti, a sole due lunghezze dai nerazzurri. Campionato più appassionante che mai, dunque, per quel che riguarda le primissime posizioni della classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due sfide valide per il nono turno:

Inter 22

Milan 21

Juventus 20

Fiorentina 17*

Napoli 17

Atalanta 16

Roma 14

Bologna 14

Lazio 13

Lecce 12*

Monza 12

Frosinone 12

Sassuolo 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5*

Empoli 4*

Salernitana 4

Cagliari 3

* Una partita in meno