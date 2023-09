CLASSIFICA - Il Milan in vetta in solitaria, la Lazio perde altro terreno

I rossoneri battono per 2-0 la Lazio e si portano momentaneamente in vetta da soli.

In attesa dell'Inter, in campo stasera, il Milan manda un altro grosso messaggio al campionato. I rossoneri battono per 2-0 la Lazio e si portano momentaneamente in vetta da soli, a +3 sui cugini nerazzurri. La Lazio prosegue nel suo avvio di stagione altalenante: solo 7 punti in classifica per i biancocelesti staccati ormai di 11 lunghezze dalla vetta. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 18*

Inter 15

Napoli 14*

Juventus 13

Atalanta 12

Fiorentina 11

Lecce 11*

Frosinone 9

Sassuolo 9

Torino 8

Genoa 7

Lazio 7*

Bologna 7

Verona 7

Monza 6

Roma 5

Salernitana 3

Udinese 3

Empoli 3

Cagliari 2

* = Una partita in più