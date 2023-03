CLASSIFICA - Il Milan manca l’aggancio all’Inter: rossoneri quarti a -2 dal secondo posto

Pareggio per 1-1 tra il Milan e la Salernitana nel monday night della ventiseiesima giornata

Pareggio per 1-1 tra il Milan e la Salernitana nel monday night della ventiseiesima giornata con i rossoneri di Stefano Pioli che hanno mancato l'aggancio all'Inter al secondo posto in classifica. I campioni d'Italia in carica sono ora al quarto posto in solitaria, a +1 sulla Roma quinta e a -20 dal Napoli capolista. La Salernitana torna invece a +7 dall'Hellas Verona terzultimo. Di seguito la classifica aggiornata.