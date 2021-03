CLASSIFICA - Il Milan non demorde, in attesa del recupero rossoneri a -6 dall'Inter

Il Milan vince in rimonta, battuta 3-2 la Fiorentina al Franchi, e torna ad avvicinarsi all'Inter. Con questi tre punti i rossoneri si portano a -6 dai nerazzurri, che hanno però una partita in meno. Dietro distanziate di 4 punti Atalanta e Juventus, mentre Napoli e Roma, in attesa dello scontro diretto di stasera, sono staccate di 9 punti.