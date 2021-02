CLASSIFICA - Il Milan non molla, -4 dall'Inter: il Napoli è -1 dalla Roma

Il Milan vince nel posticipo della ventiquattresima giornata, battuta 2-1 la Roma all'Olimpico. Con questo importantissimo successo i rossoneri tornato a lottare per lo scudetto, la capolista Inter ora dista 4 punti. Brutto ko invece per la squadra di Fonseca, mai vincitrice in uno scontro diretto e 3 punti su 24 contro le grandi. I giallorossi sono quinti con un solo punto di vantaggio sul Napoli.