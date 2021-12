CLASSIFICA - Il Milan pareggia a Udine: domani il Napoli può agganciare i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic evita una sanguinosa sconfitta, ma il Milan perde comunque l'occasione per staccare le inseguitrici. Solo 1-1 sul campo dell'Udinese per i rossoneri che volano a quota 39 punti, a +2 sull'Inter che domani potrebbe scavalcarli in classifica, con il Napoli che potrebbe invece agganciare l'attuale capolista. Un punto importante per l'Udinese, invece, che stacca la zona rossa. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 39*

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 30*

Juventus 28*

Roma 25

Lazio 25

Bologna 24

Hellas Verona 23

Empoli 23

Sassuolo 20

Torino 19

Sampdoria 18*

Udinese 17*

Venezia 16*

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10*

Salernitana 8*

* una gara in più