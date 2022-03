CLASSIFICA - Il Milan si riprende la vetta: +3 sul Napoli e +6 sull'Inter

I rossoblu devono invece continuare a guardarsi alle spalle.

Il Milan vince ancora 1-0. I rossoneri non sbagliano nella delicata trasferta di Cagliari, portano a casa tre punti fondamentali e consolidano il loro primato in classifica. Grazie a questo risultato, la squadra di Stefano Pioli torna a +3 sul Napoli, oggi vittorioso contro l’Udinese, e aumenta a +6 il distacco sull’Inter. I rossoblu devono invece continuare a guardarsi alle spalle.

La classifica aggiornata di Serie A

Milan 66*

Napoli 63*

Inter 60

Juventus 56

Lazio 49

Roma 48

Atalanta 48**

Fiorentina 47

Sassuolo 43*

Verona 41

Torino 35

Bologna 33**

Empoli 32

Udinese 30**

Spezia 29*

Sampdoria 26

Cagliari 25*

Venezia 22**

Genoa 22*

Salernitana 16***

*una gara in più

** una gara in meno

*** due gare in meno