CLASSIFICA - Il Milan sorpassa l'Inter in testa: Napoli terzo a -2 dai rossoneri

Missione compiuta per il Milan, che dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria supera in classifica l'Inter al primo posto. Rossoneri con un punto di vantaggio sui cugini, che hanno una gara in meno, e due punti in più rispetto al Napoli terzo in classifica.

Milan 55 (25 gare disputate)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 45 (24)

Atalanta 43 (23)

Lazio 42 (25)

Roma 39 (24)

Fiorentina 36 (23)

Verona 33 (24)

Torino 32 (24)

Empoli 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Bologna 28 (24)

Udinese 27 (23)

Spezia 26 (24)

Sampdoria 23 (25)

Venezia 21 (24)

Cagliari 20 (24)

Genoa 14 (24)

Salernitana 11 (23)