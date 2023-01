CLASSIFICA - Il Milan sprofonda al quarto posto: ora anche la Champions è a rischio

Crolla il Milan sotto i colpi del Sassuolo, che vince a San Siro 5-2.

Crolla il Milan sotto i colpi del Sassuolo, che vince a San Siro 5-2. Solo un punto nelle ultime quattro partite per la squadra di Pioli che scivola dal secondo al quarto posto in classifica, a -12 dalla capolista Napoli e con una partita in più. E' bagarre alle spalle dei rossoneri con le due romane a solo un punto.