CLASSIFICA - Il Napoli vola a +15! Inter lontanissima dalla vetta e tallonata dalle inseguitrici

Il 22° turno di serie A si è concluso con il pareggio a reti bianche fra Sampdoria e Inter. I nerazzurri non sono riusciti a segnare a Marassi e ora sono staccati di ben 15 punti dal Napoli capolista. Punto importante per la Sampdoria, che prova a rispondere alla vittoria dell'Hellas Verona: sono 11 i punti per i blucerchiati.

Napoli 59

Inter 44

Atalanta 41

Roma 41

Milan 41

Lazio 39

Torino 30

Udinese 30

Juventus 29 (-15)

Monza 29

Bologna 29

Empoli 27

Lecce 24

Fiorentina 24

Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 8