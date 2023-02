CLASSIFICA - Il “progetto Roma” sprofonda a -21 dal Napoli e fuori dalle prime 4

Si sta per concludere il 24° turno di Serie A: la Roma ha ceduto clamorosamente allo Zini di Cremona.

Si sta per concludere il 24° turno di Serie A: la Roma ha ceduto clamorosamente allo Zini di Cremona, coi grigiorossi che hanno colto così la prima vittoria della stagione nonché la prima dal ritorno in massima divisione. Per la squadra di Mourinho addio zona Champions, visto il sorpasso della Lazio, mentre quella di Ballardini supera la Sampdoria e non è più ultima. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A: