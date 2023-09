CLASSIFICA - In attesa di Napoli e Inter, il Milan stacca tutti in testa

Il Milan batte la Roma 2-1 all'Olimpico e conquista la terza vittoria su tre partite in campionato.

Il Milan batte la Roma 2-1 all'Olimpico e conquista la terza vittoria su tre partite in campionato. I rossoneri, in attesa delle gare di Napoli e Inter, staccano tutti al comando delle classifica con 3 punti di vantaggio. Pessimo inizio della Roma, terzultima in classifica con un solo punto.